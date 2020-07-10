В Госдуме рассматривается законопроект о социальных доплатах к пенсии

Сведения, поступившие из базы данных парламента, подтверждают внесение областной думой г. Курск законопроекта о закреплении социальной доплаты к пенсии, соответствующей уровню среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения за прошедший год.

Направленный в Госдуму документ содержит пояснения, что согласно установленному законодательству федеральная соцдоплата к пенсии может быть изменена в случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ и не превышает указанную выше норму в целом по стране.

Курские инициаторы обращают внимание на стабильность ежегодного снижения уровня прожиточного минимума пенсионера в сравнении со среднегодовыми показателями на душу населения, которые применяются при определении положения за чертой бедности.

По их словам, представленный законопроект может изменить порядок определения обозначенной федеральной соцдоплаты к пенсии и обеспечит ее закрепление на уровне среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения, образовавшегося в субъекте РФ за прошедший год.

Если законопроект будет одобрен, внесенные изменения начнут свое действие с 2021 года. По сообщениям «СМИ».