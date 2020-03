В Госдуме РФ заговорили о дополнительной индексации пенсий и зарплат

От Сергея Миронова, руководителя фракции «Свободная Россия» поступило предложение дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты всем работникам предприятий и учреждений, независимо от их формы собственности. Об этом было написано в «Российской газете».

Миронов считает, что в данный момент население нуждается в поддержке своей платежеспособности, которая страдает из-за разразившейся мировой проблемы с пандемией. Пандемия повлекла за собой падение цен на нефть и, как следствие, снижение курса рубля.

Депутат также напомнил, что в этом году и так запланирована индексация зарплат у тружеников бюджетной сферы. Но его инициатива касается повышения всех зарплат без исключения на величину инфляции. Тем более, что Трудовой Кодекс обязывает работодателей ежегодно проводить индексацию, исходя из показателя инфляции. Миронов уверен, никакой критической нагрузки на бюджет не будет.

Политик сказал, что пришла пора определиться с величиной индексации и порядком ее проведения. Этот вопрос нужно согласовать с Госдумой, правительством и Советом Федерации.

Он также сделал такие выводы: стоит ожидать подорожания импортных товаров на 10-35%. Также инфляция отразится на стоимости отечественной продукции, нуждающейся в комплектующих и материалах из-за рубежа, среди которой много и продовольственных товаров.

The following two tabs change content below.