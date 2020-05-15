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В Госдуме сообщили о том, когда рубль должен укрепится


 Pavel Markovich0
А. Аксаков
А. Аксаков

А. Аксаков, который является главой Комитета по финрынку, поведал «Парламентской газете», что возможно укрепление курса рубля к концу года.

Также он отметил, что события на валютном рынке напрямую связаны со стоимостью нефти. Эпидемия оказала значительное влияние на ее цену.

Депутат пояснил, что сейчас по всему миру сворачиваются предприятия, производится меньше товаров. А значит, потребляется меньше энергоресурсов.

Он считает, что из-за этого снижается стоимость нефти и ослабевает национальная валюта.

По словам Аксакова, после ослабления карантинных мир по всему миру производство нефти будет восстановлено, следовательно, на нее будет более высокий спрос.

Он заявляет, что укрепление российской валюты возможно в конце года, когда мировая экономика начнет восстанавливаться, а стоимость нефти возрастать.

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В летний сезон курс останется на том же уровне, что и сейчас.

В начале первого месяца весные нефтяные котировки упали. Это произошло из-за снижения спроса вследствие эпидемии, а также после расторжения сделки ОПЕК+. В апреле заключили другое соглашение, согласно которому добыча будет уменьшена на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне, а во второй части года — на 7,7 миллиона.

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