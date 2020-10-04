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В какой валюте россияне предпочитают хранить свои сбережения?

Деньги
Фото: nb-ugra.ru

Проведенный «РИА Новости» опрос кредитных организаций свидетельствует, что вкладчики крупных банков большую часть сбережений хранят в рублях.

Российские граждане держат в национальной валюте в среднем 89% своих сбережений.

В банке «Русский стандарт» на рублевых счетах хранится 98,6% депозитов, 95% — в Абсолют банке, около 92% составляет доля сбережений в рублях в Московском кредитном банке.

Около 95% сбережений клиенты банка «Дом.РФ» также хранят в рублях. Рублевые вклады в Газпромбанке составляют примерно 88,41%. У вкладчиков Россельхозбанка доля рублевых депозитов составляет 87,8%.

Россияне в качестве иностранных валют для хранения наличных средств предпочитают, главным образом, европейскую валюту и доллары.

Кредитная задолженность российских граждан на 1 сентября, согласно появившейся в конце сентября информации ЦБ, достигла суммы в 1, 007 трлн рублей. Эти цифры на 22% превышают аналогичный показатель за 2019 год и на 5,3% — за август 2020-го. Превышение уровня задолженности в 1 трлн рублей в последний раз было отмечено в ноябре 2016 года.

Банк Деньги Россия Сбережения
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