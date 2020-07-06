В Минфине РФ работают над расширением льготной ипотеки

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на авторитетные источники, в Министерстве финансов РФ работают над законопроектом, в котором будут прописаны условия расширения льготной ипотеки для семей, имеющих статус многодетных. На данный момент уточняется список возможных кредиторов.

Действующую программу планируют расширить и добавить в нее возможность покупки квартир в кредит не только в новостройках, но и на вторичном рынке, недостроенного жилья или такого, что нуждается в ремонте. Также в перечень может быть внесено и строительство индивидуального жилья. Оформить льготную ипотеку можно будет в банках, «Дом.РФ» и в аккредитированных «Дом.РФ» организациях.

В Правительстве и Государственной Думе инициативу поддерживают, так как считают, что ипотеку для россиян необходимо сделать еще более доступной. Очевидно, изменения положительно повлияют на ситуацию в индивидуальном строительстве, которое на данный момент развивается очень плохо.

Стоит напомнить, что действующие условия оформления ипотечного кредита позволяют взять ссуду по ставке около 5%. Такие условия выгодны для граждан, о чем свидетельствуют цифры. Только за июнь этого года было оформлено 29,4 тысячи ипотечных кредитов.

Также немногим ранее Константин Апрелев, вице-президент гильдии риелторов, высказался о снижении стоимости недвижимости и продажи жилья с небольшой, а иногда нулевой, ставкой. Он подчеркнул, что в решении о ипотеке стоимость жилья не главный фактор, главное – это сохранение доходов и занятости в течение длительного периода.