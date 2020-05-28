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В Москве предлагают почти бесплатную ипотеку


 Владимир Корниецкий0
Ипотека
Фото: https://kubnews.ru/upload/iblock/16f/16ffe6d89463372b25d0b44aca2a12dc.jpg

Московские застройщики вследствие снижения спроса граждан на жилье начали предлагать вместо огромных скидок покупателям почти бесплатную ипотеку. Но данная скидка будет действительна только в первый год. Предложение является эффективной и не предусматривает значительных затрат, отметили в аналитической статье, опубликованной на сайте центра ИРН (Индикаторы рынка недвижимости).

Как сообщают аналитики, введение режима самоизоляции в Москве спровоцировало обвал спроса граждан на квартиры. В апреле застройщики отреагировали довольно сдержанно на кризис. Продолжили расти цены по инерции на новостройки, в том числе сокращались средний размер и распространенность скидок.

В мае начала меняться ценовая политика. Эксперты указывают, что самым популярным способом привлечения застройщиками покупателей, есть программы субсидирования ипотеки.

Самое распространенное из Господдержкой субсидирования ипотеки является ставка, где не превышает шесть с половиной процента. Застройщики предлагают на первый год (может иногда быть немного меньше) взять оплаты практически всех % на себя. Вследствие ставка для покупателей снижается временно до 0,5% или около того. Было подсчитано в ИРН.

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Аналитики подчеркивают, что в любом случае, в пересчете на эту скидку субсидирования ипотеки цены на квартиры не будет превышать 10-процентного дисконта в первый год.

Накануне в мае отмечалось, что предложение Центробанка России по освобождению заемщиков ипотечных от уплаты страховок, вероятно может спровоцировать значительный рост ставок, а именно по кредитам на покупку жилья. Заявили о риске значительного подорожание займов в АБР (Ассоциация банков России).

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