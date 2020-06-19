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В Москве резко упал спрос на недвижимость


 Владимир Корниецкий0
Недвижимость
Фото: zebra-media.online

Росреестр поделился с редакцией «Ленты.ру» информацией о сделках с недвижимостью в Москве. По данным учреждения, продажа квартир на первичном рынке в мае 2020 г. уменьшилась на 20% по сравнению с показателями за апрель. Число заключенных договоров едва превысило три тысячи.

В мае 2019 г. количество сделок купли-продажи жилья в новостройках составило около 7,6 тыс. — на 59% больше, чем в текущем году. С января по май было продано 24,65 тыс. квартир. Показатель снизился на 29% по сравнению с тем же периодом 2019 г. (34,87 тыс. сделок).

Как сообщает Росреестр, динамика спада покупательской активности на первичном рынке недвижимости наблюдается второй месяц. В апреле спрос на столичное жилье сократился почти в два раза, а в мае снизился всего на 20%. Специалисты называют основные причины падения показателей за эти месяцы: введение режима самоизоляции и ограничение работы МФЦ.

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Ранее столичные эксперты предсказали резкий скачок спроса на первичном и вторичном рынках в июне. Застройщики убеждены, что покупатели просто ждали отмены карантина, чтобы приобрести жилье, а сделки в удаленном режиме у многих не вызывают доверия.

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