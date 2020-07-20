В ПФР рассказали, какие выплаты и пособия продлят автоматически до конца года

Как сообщает «Парламентская газета», согласно подготовленному Пенсионным фондом России (ПФР) постановлению до конца 2020 года будет разрешено дистанционно назначать пенсии и пособия.

Согласно проекту постановления ПФР, россияне до 1 января 2021 года смогут оформлять выплаты по интернету или телефону, при этом им не придется лично составлять и подписывать заявления.

Для назначения выплаты ПФР будет использовать документы, которые уже имеются в фонде, или же документы будут запрошены в других ведомствах.

Помимо этого, для россиян, достигших 18 лет, ПФР до 1 сентября 2020 года в беззаявительном порядке планирует продлевать пенсии по потере кормильца.

Без заявлений до 1 сентября будут продлены повышенные выплаты к пенсии за нетрудоспособного члена семьи, а также ежемесячные выплаты и пенсии инвалидам.

До 1 января 2021 года пенсионерам с севера не придется подавать заявления о продлении права на повышенную пенсию.

Также в электронном виде можно будет подавать заявление на пособие по уходу за престарелыми, детьми с инвалидностью, а также инвалидами I группы.

Ранее «Рамблер» информировал, что принято решение об автоматическом продлении инвалидности россиянам с инвалидностью, которые с 1 марта по 1 октября должны пройти переосвидетельствование.