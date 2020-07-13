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В проекте постановления появилась информация о новой единовременной выплате

Выплата
Фото: pbs.twimg.com

На федеральном портале в проекте постановления появилась информация о денежной выплате россиянам, которые проживают как на территории России, так и на территории Латвии, Литвы и Эстонии. В список входят все ветераны, которые в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года участвовали в боевых действиях и ликвидировали националистическое подполье на близлежащих территориях. Согласно списку 900 человек имеют право на получение выплат.

Сумма выплат составляет 75000 рублей на каждого человека, как символ 75-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне.

Ветераны, находящиеся на территории России, смогут получить свои деньги через местный Пенсионный фонд. А граждане вышеупомянутых стран должны посетить посольства, находящиеся под контролем РФ.

По предварительным подсчётам, всего для совершения выплат было выделено 67 миллионов рублей.

Кроме того, ранее Владимир Путин поручал проведение выплат в сумме 75 тысяч рублей всем ветеранам, проживающим на территории РФ.

Ветераны Выплата Проект Россия
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