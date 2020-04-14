В результате опроса стало известно о сокращениях и снижении заработных плат

«Известия» сообщают, что не менее 25% российских компаний в скором времени будут вынуждены снизить заработную плату сотрудникам. Произойдет это, скорее всего, в ближайшие полгода.

По информации «Рамблер» 2-9 апреля аналитиками HeadHunter — сервис по подбору персонала и поиску работы, было проведено исследование «Настроения работодателей». В опросе участвовали представители более 350 отечественных компаний.

В итоге выяснилось, что 30% предпринимателей в течение последующих 6 месяцев намерены сохранить зарплаты работников в обычном размере. 27% заявили о возможном снижении оплаты труда: из них 18% еще не приняли окончательного решения, 9% — снизят точно. 5% работодателей неожиданно заявили о повышении заработной платы, остальные не смогли ответить на вопрос.

Кроме того, по словам респондентов, принявших участие в опросе, в 12% компаний ожидаются сокращения, в 25% вероятность увольнений существует, но пока не подтверждена, 22% сохранят прежний состав, а в 21% ожидается прием новых сотрудников.

В связи со сложностью ситуации 33% опрошенных работодателей озвучили негативную оценку состояния своей компании и оценили положение как близкое к банкротству, 49% заявили о стабильности, 18% нацелены на позитив.