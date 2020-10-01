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В РФ предложили ввести налоговые льготы для молодых бизнесменов

Налоговые льготы
Фото: alcoonline.ru

Накануне главе Минэкономразвития Максиму Решетникову поступило предложение от депутата Госдумы Василия Власова, в котором он выступает с инициативой сделать льготу для молодых предпринимателей в виде снижения налога на доход до 1%. При этом, отметил депутат, предприниматель должен создать минимум пять рабочих мест.

По словам Власова, введение льготных условий может стать стимулом для молодежи, которая способна привнести в бизнес много новых идей, создавая предприятия и новые рабочие места.

Введение упрощенной системы налогообложения (1% от дохода), по предложению депутата, должно касаться граждан России в возрасте до 30 лет, которые занимаются предпринимательской деятельностью при условии минимального среднесписочного количества сотрудников в пять человек. Данные граждане могут заниматься бизнесом без или с созданием юридического лица.

Хочется напомнить, что 28 сентября мэром Москвы Сергеем Собяниным, являющимся по совместительству главой рабочей группы «Государственное и муниципальное управление», было озвучено предложение о продлении на 2021 год, принятых в период пандемии, льготных решений по финансовой, бюджетной и налоговой сферам, а также госзаказам.

Бизнес Налоговые льготы Пандемия Россия
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