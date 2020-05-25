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В России беременным предлагают выплачивать ежемесячные выплаты


 Pavel Markovich0
Беременная
Фото: https://oktnews.ru/source/5727838638/BPmrKJMvvYuexvEJQU1B.jpg

Граджанки Российской Федерации, ожидающие ребенка, в связи с распространением коронавирусной инфекции, должны получать выплаты в размере прожиточного минимума ежемесячно. В этом уверенны члены общественного движения «За жизнь!». Соответствующее обращение было направлено премьер-министру России некоторое время назад, сообщает News.ru.

В тексте обращения говорится, что распространение COVID-19 крайне негативно сказывается на состоянии беременных. Неопределенность, тревога за будущее, постоянный стресс, нестабильность плохо отражаются на самочувствии будущих мам, а часто вообще являются причиной отказа рожать или воспитывать ребенка. Таким образом, еще больше усугубляются проблемы с демографической ситуацией в стране. беременнім необходима хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне.

В связи с этим, активисты движения «За жизнь!» призывают установить всем, кто становится на учет по беременности, ежемесячную социальную помощь не меньше прожиточного минимума (немногим больше 10 тысяч рублей).

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Стоит подчеркнуть, что, согласно предложенной инициативе, выплаты предусмотрены только до момента рождения ребенка.

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