В России беременным предлагают выплачивать ежемесячные выплаты

Граджанки Российской Федерации, ожидающие ребенка, в связи с распространением коронавирусной инфекции, должны получать выплаты в размере прожиточного минимума ежемесячно. В этом уверенны члены общественного движения «За жизнь!». Соответствующее обращение было направлено премьер-министру России некоторое время назад, сообщает News.ru.

В тексте обращения говорится, что распространение COVID-19 крайне негативно сказывается на состоянии беременных. Неопределенность, тревога за будущее, постоянный стресс, нестабильность плохо отражаются на самочувствии будущих мам, а часто вообще являются причиной отказа рожать или воспитывать ребенка. Таким образом, еще больше усугубляются проблемы с демографической ситуацией в стране. беременнім необходима хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне.

В связи с этим, активисты движения «За жизнь!» призывают установить всем, кто становится на учет по беременности, ежемесячную социальную помощь не меньше прожиточного минимума (немногим больше 10 тысяч рублей).

Стоит подчеркнуть, что, согласно предложенной инициативе, выплаты предусмотрены только до момента рождения ребенка.