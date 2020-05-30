В России большой спрос на зарплатные льготные кредиты

Правительством разработан ряд мер помощи предприятиям, которые активно используются. На сегодня известно, что за два месяца работы программы-реструктуризации кредитов малому бизнесу, предпринимателями было подано 122 000 заявок. А на так называемые «зарплатные» кредиты с нулевой ставкой было подано заявок более 58 тыс. на сумму 140 млрд. рублей. Отмечено, что уровень одобрения заявок составляет 74%.

На пресс-конференции Эльвира Набиуллина (глава Банка России) заявила «в целом это есть неплохой уровень одобрения, учитывая то, что двадцать пять процентов кредитного риска никак не покрывается залогом ВЭБа«.

Ею также было отмечено, что ЦБ России выделил в размере 50 миллиардов рублей дополнительного льготного лимита. Он был выделен на зарплатные кредиты большого бизнеса по ставке 3,5 процента.

На выплату зарплаты за время работы госпрограммы льготного кредитования, ВТБ выдал 18 млрд руб. на потребности этих кредитов. Целью которых является поддержка более чем 200 тыс. человек. А именно тех граждан, которые являются сотрудниками компаний пострадавших от Covid-19. Было одобрено более 5 тыс. заявок предприятий, на 28 миллиардов рублей.