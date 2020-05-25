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В России ипотеку под 6% предложили расширить


 Pavel Markovich0
Ипотека
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Депутат Государственной Думы Олег Быков заявил, что программу льготной ипотеки для семей, воспитывающих 2 и более детей, следует расширить. В частности, родителям нужно разрешить покупать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Нынешнее законодательство даёт возможность брать ипотеку по льготные 6% только в том случае, когда речь идёт о новых квартирах. Единственное исключение — объекты недвижимости, которые находятся за пределами городской черты в Дальневосточном ФО. Быков назвал такую ситуацию неправильной. По словам депутата, многие семьи с 2-мя и более детьми были бы рады взять по сниженной ставке объекты недвижимости на вторичном рынке и в других регионах страны. Поэтому логично будет расширить программу и убрать ограничение, связанное с приобретением только квартир в новостройках.

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Льготное ипотечное кредитование в России для семей, где растут 2 и более детей, действует уже почти полтора года. С середины апреля 2020 года государство предложило новую программу покупки жилья в кредит под 6,5%, но уже для всех категорий населения. При этом в новом законе речь идёт также только о квартирах в новых зданиях, а не на вторичном рынке.

Пониженная ставка в 6,5% действительна на протяжении всего периода кредитования. Помимо этого установлена максимальная сумма, на которую может быть взята ипотека. Для регионов Российской Федерации она составляет 3 млн рублей. Москва и Санкт-Петербург находятся на особых условиях: в этих городах максимальная сумма ипотеки равна 8 млн рублей.

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