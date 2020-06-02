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В России к осени прогнозируют ухудшение ситуации с кредитами


 Pavel Markovich0
Экономика
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Елена Трубникова, президент аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза», в интервью изданию «Российская газета » заявила, что осенью возможно ухудшение ситуации в кредитной сфере, в частности, с проблемными кредитами.

Такие выводы были сделаны на основе проведенных «ФинЭкспертизой» исследований. Сравнение общих сумм кредитов в иностранной валюте и в рублях, выданных в марте и апреле этого года, показало, что в апреле было выдано на 46% кредитов меньше, чем в марте (в денежном эквиваленте это около 755 миллиардов рублей).

В частности, в 22 регионах объем займов уменьшился в два и более раза, в Чечне – втрое, еще в 58-ми субъектах РФ – 1,5-2 раза, в четырех – меньше, чем в 1,5 раза. В Санкт-Петербурге объем кредитования сократился на 48,3%, в Москве количество выданных займов сократилось на 50,4%.

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Елена Трубникова связывает такую тенденцию с влиянием двух факторов. Во-первых, с ужесточением банками требований к желающим получить займ. Во-вторых, уменьшение спроса на кредиты на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Доходы людей существенно снизились, нет уверенности в завтрашнем дне. Таким образом, доля просроченных платежей по кредитам, а значит, и количество проблемных кредитов будет увеличиваться. Ситуация может стать критической осенью, когда закончатся кредитные каникулы.

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