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В России может быть пересмотрен расчет МРОТ и прожиточного минимума

Расчет МРОТ
Фото: news-armavir.ru

В среду 23 сентября 2020 г. на очередном заседании правительства страны был представлен законопроект от Минтруда и соцзащиты граждан РФ. Согласно законопроекту, изменения должны произойти в системах установки МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и прожиточного минимума.

Источник предоставил следующую информацию по этому вопросу: Минтруд считает, что в федеральные законы должны быть внесены поправки, что позволит с 2021 года по-иному проводить расчеты прожиточного минимума. Отныне он должен рассчитываться не как стоимость корзины потребления, а как часть среднедушевого дохода (44.2%). Необходимо перейти от «абсолютного» подхода к «относительному», т.е. рассчитывать показатель прожиточного минимума, как долевую часть медианного дохода в целом по стране.

Но для разных категорий граждан прожиточный минимум (ПМ) должен рассчитываться по-разному. Для людей трудоспособного возраста он должен быть на уровне 109% от рассчитанного показателя. Для граждан, ушедших на пенсию, 86%. Для подрастающего поколения — 97%. Помимо этого МРОТ должен быть на уровне 42% от показателя медианной зарплаты по стране. Напомним, что по закону МРОТ не должен быть ниже ПМ для трудоспособных граждан.

К повышению в регионах прожиточного минимума будут подходить постепенно в течение 4-х лет. Это потребует к 2025 году повышения расходов из федерального бюджета на 241.3 млрд.руб.

Минтруд МРОТ Прожиточный минимум Россия
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