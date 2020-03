В России назвали комфортный для выплаты ипотеки доход

По исследованиям Национального бюро кредитных историй (НБКИ), к февралю 2020 года произошло снижение рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки – до 70,7 тысяч рублей. По сравнению с августом 2019 года этот показатель снизился на более, чем 6% — с 75,6 тысяч рублей.

Эти выводы опубликовала редакция «Ленты.ру» со ссылкой на материалы НБКИ. Показатель рекомендованного семейного дохода показывает доступность ипотеки для жителей того или иного региона. Изначально в своих рекомендациях «НБКИ» исходит из того, что комфортными для обслуживания ипотеки является отношение ежемесячных трат к ежемесячным доходам на уровне 33%. В материалах также приводится детализация по регионам

Больше всех приходиться зарабатывать жителям Москвы – для комфортного обслуживания ипотеки необходимо зарабатывать не менее 158,4 тысяч рублей. Для жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга, Приморья и Ленинградской области этот показатель составляет 104,2, 88,5, 80,1 и 76,8 тысяч рублей соответственно. Самое низкое значение этого показателя отмечено в Челябинской области – 48 тысяч рублей. Немногим больше этот показатель для ипотечников Кировской и Вологодской области, Алтая – для них эти показатели на уровне 48,4, 50,1 и 50 тысяч рублей.

Аналитики объясняют снижение этого показателя несколькими причинами. Главная причина улучшения показателя доступности – существенное снижение ставки по ипотечным кредитам во второй половине 2019 года. Еще один фактор, влияющий на уменьшение ипотечной нагрузки – увеличение среднего срока обслуживания кредита с соответствующим снижением ежемесячных выплат.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение процентных ставок по ипотеке. По информации «СМИ», до конца 2020 года средний размер ипотечного кредита может снизиться до исторического минимума – 8,5% годовых.

