В России планируют повысить пенсии по старости

В Пенсионном Фонде РФ рассматривают возможность о поднятии среднегодовой страховой пенсии неработающим пенсионерам. Проект основных характеристик бюджета ПФР составлен на три года и будет плавно вступать в силу с 2021 года. Размер пенсионных выплат по старости может составить 17432 рубля в 2021 году, 18357 рублей в 2022 году и 19283 рубля в 2023 году.

Согласно обновленному макропрогнозу который был направлен в кабинет министров РФ говорится о прожиточном минимуме российского пенсионера. На 2021 год может составит 9498 рублей, в 2022 году — 9840 рублей, в 2023 10193 рубля.

Размер социальной пенсии в следующем 2021 году составит 10044 рубля, в 2022 году — 10338 рублей, в 2023 году — 10697, так говорится в данном документе, сообщает ТАСС.

Среднегодовая страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров, по предоставленным данным минтруда, увеличилась на 1,1 тысячу рублей. В начале августа 2020 года будет произведен перерасчет всех выплат пенсионерам. Около 80 тысяч пенсионеров получит повышенную пенсию.

С августа 2020 года участникам софинансирования пенсионных накоплении также увеличат пенсии на 7,99 процентов. Пенсионный фонд РФ выделит около двух миллиардов рублей. Накопительный размер пенсии в России в среднем составляет менее 1000 рублей и почти около 2000 рублей у тех кто софинансирует пенсию.