Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


В России планируют повысить пенсии по старости


 Владимир Корниецкий0
Пенсия по старости
Фото: storage.myseldon.com

В Пенсионном Фонде РФ рассматривают возможность о поднятии среднегодовой страховой пенсии неработающим пенсионерам. Проект основных характеристик бюджета ПФР составлен на три года и будет плавно вступать в силу с 2021 года. Размер пенсионных выплат по старости может составить 17432 рубля в 2021 году, 18357 рублей в 2022 году и 19283 рубля в 2023 году.

Согласно обновленному макропрогнозу который был направлен в кабинет министров РФ говорится о прожиточном минимуме российского пенсионера. На 2021 год может составит 9498 рублей, в 2022 году — 9840 рублей, в 2023 10193 рубля.

Размер социальной пенсии в следующем 2021 году составит 10044 рубля, в 2022 году — 10338 рублей, в 2023 году — 10697, так говорится в данном документе, сообщает ТАСС.

Читайте также:  Россиянам разрешать потратить пенсионные накопления еще до наступления пенсионного возраста

Среднегодовая страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров, по предоставленным данным минтруда, увеличилась на 1,1 тысячу рублей. В начале августа 2020 года будет произведен перерасчет всех выплат пенсионерам. Около 80 тысяч пенсионеров получит повышенную пенсию.

С августа 2020 года участникам софинансирования пенсионных накоплении также увеличат пенсии на 7,99 процентов. Пенсионный фонд РФ выделит около двух миллиардов рублей. Накопительный размер пенсии в России в среднем составляет менее 1000 рублей и почти около 2000 рублей у тех кто софинансирует пенсию.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Карантин съел финансы: как сэкономить во время пандемии
  2. Торговля в опасности: в России может закрыться до 50% торговых точек
  3. Часть граждан России сможет претендовать на досрочную пенсию
  4. В России к осени прогнозируют ухудшение ситуации с кредитами
  5. Фондовые подвижки из-за чрезвычайной ситуации в КНР
  6. На территории России утвердили новое правило снятия наличных с пластиковых карт
  7. В России предлагают снизить НДФЛ чтобы стабилизировать рынок труда
  8. Садоводов России ждет новый налог на воду.
  9. От введения «налога на богатых» пострадает и средний класс
  10. Экономика России из-за карантина может потерять 18 трлн. рублей а безработных может стать более 15 млн. человек

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments