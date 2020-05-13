В России предлагают снизить НДФЛ чтобы стабилизировать рынок труда

Возглавляющий торгово-промышленную палату РФ Сергей Катырин выступил с предложением снизить налог на доходы физических лиц для стабилизации ситуации, сложившейся на рынке труда. По его мнению размер налога в данный момент должен составлять 6.5%. Это стало известно из его интервью РИА Новости.

Немногим ранее «СМИ» огласили мнение Кудрина на счет количества безработных в стране. Алексей Кудрин считает, что количество безработных в результате кризиса из-за коронавируса возрастет с 2.5 млн. до 8 млн. человек.

Также Сергей Катырин уверен в том, что представители малого и среднего бизнеса внесут свои предложения в вопрос поддержки экономики страны. Российский президент уже озвучил те меры, которые предпримет руководство по стабилизации положения в экономической сфере.

Катырин сказал: «Те предприятия из малого и среднего бизнеса, которые покажут увеличение численности привлеченных к работе людей, могут рассчитывать на снижение до 5% ставки страховых взносов, отчисляемых в страховые фонды. Неплохо было бы до конца года уменьшить еще и налог, взимаемый с доходов физических лиц, до оптимальных 6.5%.»

Помимо этого Катыриным было внесено предложение по выплате пособия за государственный счет работникам тех фирм, обороты которых сократились наполовину и более. Глава торгово-промышленной палаты считает, что данная мера поддержит сотрудников, которые вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.

Он пояснил: «Можно давать работникам фирм 50-80% от среднего показателя их заработной платы, которая фиксировалась последние полгода, но только в том случае, если регулярно платились взносы в страховые фонды».

Катырин также считает, что только при отсутствии бюрократических барьеров эти меры могут сработать. Также он опасается, что власти своими параллельными решениями могут вызвать дополнительное финансовое обременение для бизнеса, что приведет к обнулению всех предлагаемых позитивных мер.