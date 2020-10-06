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В России предложили доплачивать работающим в пандемию пенсионерам

Пенсионер
Фото: kuzbass-today.ru

В период ограничений связанных с пандемией работающие пенсионеры могут получить МРОТ к зарплате. Эта инициатива была озвучена членом Общественной палаты Султаном Хамзаевым.

Письмо с предложением было направлено на имя главы Министерства труда Антона Котякова. В нем содержится просьба рассмотреть оправданность мер финансовой поддержки для определенной группы граждан. Предлагается обеспечить доплату к заработной плате работающим пенсионерам, не имеющим возможности выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

Член Общественной палаты подчеркнул, что показатели роста новых заболеваний неуклонно увеличиваются, поэтому стоит ждать введения очередных ограничений. Предыдущий опыт показал, что часть пенсионеров, мужчины старше 65 и женщины старше 60, вынуждены продолжать пользоваться общественным транспортом, чтобы ездить на работу, так как их деятельность не подходит под удаленный формат. Именно таким гражданам предлагается ввести дополнительные выплаты в размере МРОТ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал приказ о продлении домашнего режима для жителей столицы и области старше 65 лет до 28 октября. В указанную категорию также входят лица, имеющие хронические заболевания и беременные женщины.

Мер Пандемия Пенсионеры Россия
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