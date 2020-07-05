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В России предложили новый способ взыскания алиментов


 Владимир Корниецкий0
Взыскания алиментов
Фото: news.allelets.ru

Татьяна Буцкая, председатель правления организации «Совет матерей», предложила новый вариант взыскания алиментов с неплательщиков. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Буцкая читает, что необходимо создать фонд, из которого матерям по решению суда будут выплачиваться положенные алименты. Затем государственные структуры будут заниматься розыском отцов-неплательщиков и вычитать у них деньги, которые они обязаны платить своему ребенку.

За отказ от уплаты алиментов недобросовестному отцу могут запретить выезд за границу. Анатолий Миронов, заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов, разъяснил, что ограничение на выезд из страны за границу может быть применено, если долг по алиментам больше 10 тысяч рублей.

Также это ограничение применимо к гражданам, не возместившим имущественный вред иди вред здоровью на ту же сумму. В соответствии с «Законом об исполнительном производстве» (статья 67), такие меры воздействия на должников являются правом судебного пристава, но не обязанностью.

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