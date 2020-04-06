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В России предложили отменить подоходный налог для бедных


 Pavel Markovich0Связи поста: >

На фоне разговоров об обнулении президентского срока политики и даже олигархи стали более активно обсуждать вопрос, касающийся предоставления реальной помощи населению в связи со сложившейся в стране и мире эпидемиологической ситуацией. Реальные доходы населения падают, россияне остаются без средств к существованию из-за массового закрытия субъектов МСП.

Налог

По мнению российского предпринимателя и долларового миллиардера Романа Троценко, представителям власти следует обсудить не только переписывание Конституции и отмену ограничений на количество сроков нахождения на посту президента, но и обнуление подоходного налога для несостоятельных граждан страны.

Владелец многомиллиардного состояния предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Это, как отмечает бизнесмен, позволит достичь баланса в бюджете. Также государству следовало бы подумать об обнулении соцплатежей для субъектов МСП на 2-3 года.

Троценко обращает внимание на «адекватность» реакции российской власти на кризис, провокатором которого явилась вирусная инфекция. По словам богача из списка Форбс, сейчас важно не останавливать борьбу с инфекцией, а хвататься за любую возможность, которая позволит государству достроить систему взаимодействия между властью, населением и бизнесом. Только четкие и целенаправленные действия правительства и грамотные шаги по поддержке экономики сделают эту систему современной, считает бизнесмен.

 

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