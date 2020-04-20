В России предложили поднять зарплаты и пенсии из-за COVID-19

Агентством стратегических инициатив (АСИ) внесено предложение о повышении пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы на 5-10%. Такая мера позволит снизить до минимума потери роста ВВП в период пандемии.

Руководитель АСИ Светлана Чупшева написала письмо с перечнем мер поддержки в период пандемии и направила документ председателю правительства Михаилу Мишустину. Это письмо было представлено РИА Новости в его пресс-службе.

В письме говорится, что повышение пенсий всем без исключения пенсионерам и увеличение зарплат бюджетникам — важный действенный механизм для минимизации потерь прироста валового продукта. Чупшева ссылается на опыт развитых стран, где такие меры признаны экспертами и используются для замедления темпов рецессии. На повышение зарплат бюджетников, попадающих под действие указов Президента РФ, и пенсий понадобится около 0,5 — 1 триллиона рублей при условии повышения на 5-10%. Также глава АСИ говорит, что предпринятая мера благоприятно подействует на розничную, оптовую торговлю и увеличит спрос населения на товары и услуги.

Еще в письме отмечается следующий фактор. До пандемии в стране уже был ослаблен потребительский спрос по причине падения реальных доходов на протяжении многих лет (в 2019 году всего 92% от уровня 2013 года). Это ослабление уже привело к тому, что спрос низок и на товары, и особенно на услуги. Как показывают исследования АСИ по вопросам экономической ситуации РФ и оценки ведущих международных экспертов, в условиях, когда цены на нефть падают, а количество зараженных коронавирусом растет, рост ВВП замедлится и это замедление может быть весьма значительным: от 0,3 — 0,5 п.п. до 2,0 — 2,5 п.п.

11 марта ВОЗ заявила, что в мире произошла вспышка новой коронавирусной инфекции и эта вспышка приобрела характер пандемии. В последних данных ВОЗ говорится, что в мире 2,24 млн. заразившихся, 152 тыс. человек умерли.