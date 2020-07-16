В России предсказали временный рост цен

Эксперты Центробанка предсказывают временный рост цен на товары и услуги в ближайшее время. Об этом говорится в аналитической заметке, опубликованном на сайте ведомства. При этом особо подчеркивается, что рост будет временным.

По мнению экспертов, на рост цен повлияют несколько факторов. Первый из них – ослабление курса рубля и эффект отложенного спроса. В материалах также предупреждают о росте инфляции к концу текущего года. На данный момент инфляция составляет 3,21% в пересчете на год.

По данным медийного портала «Рамблер», в июне существенно подорожали некоторые лекарственные препараты. В частности, на 26,5% подорожал анальгин отечественного производства. Эксперты связывает такой резкий рост цен на популярный лекарственный препарат ростом цен на импортные субстанции, применяемых при производстве популярного лекарства. Кроме этого, на рост цен на лекарства повлияли ослабление курса рубля и последствия коронавируса.