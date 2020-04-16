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В России проценты по кредитам нужно отменить — Зюганов


 Pavel Markovich0

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя совещание Президента РФ В. В. Путина с правительством, отметил, что в такое сложное время, как сейчас, совсем не время брать проценты с кредитов.

Зюганов
ФОТО: apral.ru

Ранее В.В Путин заявил, что 75% зарплатных кредитов должен обеспечить своими гарантиями «Внешэкономбанк». Также Президент, ссылаясь на практику, сказал, что банки крайне неохотно дают кредиты, и получить их очень трудно.

Зюганов Г. А. одобрил инициативу по обязательствам и гарантиям «Внешэкономбанка», через который можно будет получать кредиты. Он особенно подчеркнул важность того, что назначен конкретный банк для выдачи кредитов в кризисный период. Но также было отмечено, что сейчас не то время, чтобы брать проценты с заемщиков.

Лидер КПРФ уверен, что нужно давать беспроцентные кредиты, особенно тем жизненно важным отраслям производства, которые обеспечивают страну самым необходимым в период пандемии коронавируса. Эти сферы производства надо поддержать особо. Такое мнение высказал политик в беседе с РИА Новости.

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