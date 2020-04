В России прогнозируют падения цен на новое жилье на 20-30%

По мнению ведущих специалистов, если пандемия затянется, то крупнейшие застройщики Российской Федерации потеряют около 200 млрд руб.

Продолжительная пандемия коронавирусной инфекции в силах снизить цены на российские новостройки примерно на 20-30%. Именно этого и остерегаются самые крупные застройщики, ознакомившиеся с прогнозами агентства «НКР».

Эксперты считают, что ограничительные меры повлияют на финансовое благосостояние всего населения, которое, в результате, перестанет покупать себе новую жилплощадь.

Согласно предварительным подсчетам аналитиков, на возобновление прежних объемов спроса, понадобится около 4-х лет, что в свою очередь приведет к убыткам в 20-ти самых крупных застройщиков РФ на сумму в 200 млрд руб.

Оптимистичный же прогноз предполагает отмену всех установленных ограничений уже в конце мая. В этом случае, по оценкам специалистов, цены упадут только на 5-10%, а восстановление спроса на покупку недвижимости предвидится уже в начале осени нынешнего года.

Источник: «Звезда»

