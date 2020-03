В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

Премьер министр РФ Михаил Мишустин поставил окончательную точку в вопросе индексации социальных пенсий, которое было объявлено еще в середине февраля. Во вторник, 17 марта, премьер подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, повышение пенсии коснется более 4 миллионов россиян. Коэффициент повышения рассчитали с учетом повышения размера прожиточного минимума за 2019 год. По мнению министра, расходы на индексацию составят немногим более 2,41 миллиарда рублей в месяц или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года.

Размер повышения немного больше, чем соответствующие индексирования в предыдущие годы. Так, в 2018 и 2019 годах социальные пенсии повысили на 2 и 2,9 процента соответственно. Следует напомнить, что социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет подтвержденного трудового стажа для получения трудовой пенсии. Также соцпенсии получают инвалиды, дети, потерявшие кормильца, а также некоторые другие категории граждан. По данным 2019 года средний размер социальной пенсии составил 9 266 рублей в месяц.

Одновременно с социальными пенсиями вырастут пенсионные выплаты некоторых других категорий граждан. Таких, как военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных медалью «Житель блокадного Ленинграда», пострадавшим в радиационных и техногенных катастрофах и некоторым другим социальным категориям.

The following two tabs change content below.