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В России создадут специальный реестр, чтобы следить за доходами граждан


 Pavel Markovich0

Как сообщает «Интерфакс», Федеральная налоговая служба РФ инициировала создание специального реестра, где будут внесены доходы каждой семьи. Законопроект уже подготовлен и прошел первое чтение. Сейчас находится на этапе обсуждения ко второму чтению.

Налоги
ФОТО: centro-pol.ru

Виталий Колесников, глава ФНС, отметил что в социальном реестре будут собраны сведения об отдельном человеке из 12 основных действующих информационных ресурсов. Полученная информация позволит выстроить и проследить семейные связи граждан.

Колесников подчеркнул, что такой реестр будет чрезвычайно полезный для государства. Ведь основываясь на выстроенных семейных связях и используя дополнительные ведомственные информационные ресурсы, можно будет не только рассчитать доход конкретной семьи и средний доход каждого ее члена, но также обеспечить любой контроль, поставить пороги и предоставить правительству или президенту требующуюся информацию о каждом гражданине РФ.

Ко второму чтению законопроект доработан, в него внесен ряд изменений, в частности, пункты о защите определенных категорий лиц — свидетелей, судей и т. д. Также добавлено понятие «идентификатор» (признак, который указывает на совокупность сведений в информационном госресурсе о конкретном человеке).

Виталий Колесников отметил, что в процессе работы представленный законопроект начинает ему все больше и больше нравиться.

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