В России создадут специальный реестр, чтобы следить за доходами граждан

Как сообщает «Интерфакс», Федеральная налоговая служба РФ инициировала создание специального реестра, где будут внесены доходы каждой семьи. Законопроект уже подготовлен и прошел первое чтение. Сейчас находится на этапе обсуждения ко второму чтению.

Виталий Колесников, глава ФНС, отметил что в социальном реестре будут собраны сведения об отдельном человеке из 12 основных действующих информационных ресурсов. Полученная информация позволит выстроить и проследить семейные связи граждан.

Колесников подчеркнул, что такой реестр будет чрезвычайно полезный для государства. Ведь основываясь на выстроенных семейных связях и используя дополнительные ведомственные информационные ресурсы, можно будет не только рассчитать доход конкретной семьи и средний доход каждого ее члена, но также обеспечить любой контроль, поставить пороги и предоставить правительству или президенту требующуюся информацию о каждом гражданине РФ.

Ко второму чтению законопроект доработан, в него внесен ряд изменений, в частности, пункты о защите определенных категорий лиц — свидетелей, судей и т. д. Также добавлено понятие «идентификатор» (признак, который указывает на совокупность сведений в информационном госресурсе о конкретном человеке).

Виталий Колесников отметил, что в процессе работы представленный законопроект начинает ему все больше и больше нравиться.