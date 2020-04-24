В России стартовал прием заявок на льготную ипотеку под 6,5%

Крупнейшие кредиторы объявили о начале работы в рамках новой ипотечной программы. К реализации продуктов с господдержкой первыми приступили ВТБ, ПСБ, банк «Дом.РФ» и Альфа-банк. Чуть позже к ним присоединился и Сбербанк.

Официальный старт программы, облегчающей покупку квартир в строящихся домах, намечен на начало мая. Нормативная база проходит согласование в правительстве РФ, но основные условия уже известны.

Заемщикам предлагается обзавестись жильем в новостройке под ставку, не превышающую 6,5% годовых. Предельна сумма равна 3 млн рублей в регионах и 8 млн на столичном рынке и в Санкт-Петербурге. Минимальный объем собственных вложений находится на уровне 20%. Льготы рассчитаны на полгода – оформление таких займов прекратится 1 ноября 2020 года.

Расхождение между банковскими ставками и платой по договору будет субсидироваться государством. Сами банки готовы предложить и более низкую стоимость ссуд. Например, в Промсвязьбанке ипотека будет стоить 6% при заключении сделки до 15 мая, а в Сбербанке кредит обойдется в 6,4% годовых.

Принимаемые меры призваны поддержать не только покупателей недвижимости, но и жилищное строительство в целом – из-за кризиса эта отрасль особенно нуждается в помощи.