В России вновь обещают повысить налоги

Медиахолдинг РБК, ссылаясь на инициативу ВШЭ (Высшая школа экономики), сообщил о том, что в России может вырасти налог на неинвестируемый личный доход состоятельных граждан и на неинвестируемые денежные средства компаний.

По мнению экспертов ВШЭ, если доход бизнесмена или компании составляет от 12-24 млн. руб. в год, то его следует обложить налогом в размере 20-24%.

Экономисты не против ввести новую ставку налога на прибыль. Она может подняться с 20% до 24%, а в некоторых случаях и до 30%.

Эксперты считают, что такой подход не должен вызвать бегства налогоплательщиков из страны. Этому способствует зоркий контроль налоговиков и непростая экономическая ситуация в мире, сильно ограничивающая отток капитала.

Ранее «СМИ» сообщали о том, что Владимир Владимирович Путин предлагал поднять налог до 15% для тех граждан, которые зарабатывают свыше 5 млн. руб. в год. Что касается ставки НДФЛ, то ее увеличение ожидается с января следующего 2021 года.

Под налогообложение попадут как активные, так и периодические доходы (сюда входят дивиденды, зарплата, доход от реализации ценных бумаг). Если крупный доход носит разовый характер, например, при продаже объекта личной собственности, то такой доход облагаться повышенной ставкой не будет.

Новый налог будет носить целевой характер: полученные деньги, а это в районе 60 млрд. руб., будут идти на помощь и лечение детям, страдающим редкими, в том числе и иммунными, заболеваниями.

Журналистами из РБК в Минфине заявили, что правительство пока воздерживается от изменения НДФЛ. Но Донат Подниек, специализирующийся по вопросам налогов в КПМГ, дал намек на то, что в будущем НДФЛ все-таки будет повышен.