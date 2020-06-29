В России вынесено предложение по изменению мер поддержки родителей детей-инвалидов

Российское правительство планирует изменить статью закона, по которой родитель или опекун ребенка — инвалида лишается льготных выплат при устройстве на работу. Инициатива предполагает сохранить пособие на ребенка, даже если родитель устроится на оплачиваемую работу.

По нынешнему законодательству, родителю или опекуну будет отказано в пособии в размере 10 тысяч рублей, если он имеет дополнительный доход, несмотря на его величину.

Ирина Волынец, член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета в своей инициативе отметила, что совмещать полноценное трудоустройство и уход за особенными детьми многие родителям не представляется возможным. Однако скромный источник дохода, например, при работе на дому, может помочь исправить трудную финансовую ситуацию.

«Просим вас сохранить выплату родителям детей-инвалидов при источнике дохода, не превышающего один минимальный размер оплаты труда», — говорится в копии предложения, находящегося в распоряжении RT.

Документ отправлен на рассмотрение в Госдуму, Пенсионный фонд и Совет Федерации.