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В России вынесено предложение по изменению мер поддержки родителей детей-инвалидов


 Владимир Корниецкий0
Поддержка родителям
Фото: russia-news.ru

Российское правительство планирует изменить статью закона, по которой родитель или опекун ребенка — инвалида лишается льготных выплат при устройстве на работу. Инициатива предполагает  сохранить пособие на ребенка, даже если родитель устроится на оплачиваемую работу.

По нынешнему законодательству, родителю или опекуну будет отказано в пособии в размере 10 тысяч рублей, если он имеет дополнительный доход, несмотря на его величину.

Ирина Волынец, член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета в своей инициативе отметила, что совмещать полноценное трудоустройство и уход за особенными детьми многие родителям не представляется возможным. Однако скромный источник дохода, например, при работе на дому, может помочь исправить трудную финансовую ситуацию.

«Просим вас сохранить выплату родителям детей-инвалидов при источнике дохода, не превышающего один минимальный размер оплаты труда», — говорится в копии предложения, находящегося в распоряжении RT.

Документ отправлен на рассмотрение в Госдуму, Пенсионный фонд и Совет Федерации.

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