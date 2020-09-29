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В России запланировали увеличить детские выплаты малообеспеченным семьям

Выплаты
Фото: pbs.twimg.com

По сообщению Минтруда в следующем году на повышение пособия для детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей потребуется порядка 95 миллиардов рублей.

В нынешнем году бюджетом было предусмотрено примерно 170 млрд. рублей для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Согласно статистике, выплаты уже получили семьи, в которых насчитывается свыше 3,8 миллионов детей.

В будущем году предусмотрено увеличение размера ежемесячной выплаты до показателей регионального прожиточного коэффициента на ребенка, в тех случаях, когда среднедушевой доход малообеспеченной семьи при выплате пособия в половину региональной минимальной прожиточной суммы на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до минимального прожиточного уровня.

Ранее Владимир Путин на совещании с сенаторами обозначил задачу правительству, которое должно в кратчайший период разработать четкие меры поддержки малообеспеченных семей, чей доход не превышает показатель прожиточного минимума. Президент также попросил сенаторов предусмотреть возможность повышения размера выплаты на детей от 3 до 7 на следующий год при рассмотрении нового проекта.

Минтруд Пособия Прожиточный минимум Россия
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