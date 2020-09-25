В России зарплата бюджетников вырастет с 1 октября

Бюджетники, работающие в федеральных государственных учреждениях, получат 3% надбавку к зарплате. Надбавка соответствует уровню годовой инфляции в стране.

Также повысится оклад у работников бюджетных, казенных и автономных учреждений (примером автономных учреждений Минздрава служат научно-исследовательские институты, клиники, санатории, медицинские вузы), а также у сотрудников федеральных государственных органов, в том числе у персонала из гражданских лиц воинских частей, служащих учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где используется военная и иная служба, приравненная к военной.

Сотрудники Минтруда РФ рассказали «Российской газете», что будет проиндексирована зарплата работников тех учреждений, которые представляют социальную сферу, науку, гидрометеорологическую службу, ветеринарные лаборатории и медико-социальную экспертизу, работающих в центре гигиены Роспотребнадзора, метрологии, стандартизации, испытательных центрах Росстандарта, спасательных центрах МЧС РФ и пр.

Еще в прошлом году были заложены средства в государственный бюджет для проведения индексации зарплат работникам вышеперечисленных организаций, начиная с 1 октября 2020 года. Чтобы начать запланированную индексацию, Минтруд должен подготовить проект распоряжения, который станет отправной точкой к росту зарплат работающих в бюджетной сфере.