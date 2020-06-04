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Влияние ограничительных мер в России на рост безработицы


 Владимир Корниецкий0
Работа
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Пандемия коронавируса может стать серьезной причиной роста безработицы в России. По сведениям РБК Григория Березкина, основанным на исследованиях экономистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, развитие проблемы будет происходить по трем возможным сценариям.

Оптимистичный сценарий, с максимальным уровнем безработицы 5,3-5,6 процента, ожидается при условии снятии ограничительных мер в июне 2020 года.

Базовый сценарий подразумевает разрешение функционирования без ограничений лишь к концу этого года, что станет причиной роста показателей до 8-8,3 процента в 2021 году и 7-7,3 процента в 2022-2023 годах.

По пессимистичному прогнозу эпидемия продолжится до первого квартала 2022 года. Соответственно, из-за продления ограничений еще минимум на два года, максимальный уровень безработицы достигнет 10,5-10,7 процента.

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Росстат предоставил данные о 5,8 процентах безработных на весну 2020 года. Для сравнения, показатели прошлого года составили 4,6 процента.

Также Росстат заявил, что самый низкий уровень безработицы за первый квартал 2020 года наблюдался в Санкт-Петербурге. Именно там, в период с января по март, трудности с поиском работы испытывало лишь 1,5 процента трудоспособного населения. Информация предоставлена источником «Рамблер».

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