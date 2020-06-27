Выгодная альтернатива простым банковским вкладам

У каждого вкладчика есть возможность открыть для себя ИИС — индивидуальный инвестиционный счет. Это следует сделать даже в том случае, если в ближайшее время вкладчик не собирается заниматься скупкой акций и другими финансовыми операциями. Этот инструмент является безопасным в работе с рынками. При должной финансовой грамотности вкладчика, он позволяет стабильно получать большую доходность. Это более выгодно, чем просто держать деньги на депозите, сказала в интервью «Прайм» Лилия Федулина, возглавляющая отдел рыночной аналитики podelu.ru.

Во многих странах мира есть аналоги ИИС. Все открывшие счет могут сами проводить на бирже финансовые операции, скупая акции (облигации), самостоятельно заниматься возвращением налогового вычета.

Этим счетом может распоряжаться как сам клиент, так и управляющая компания, которой он доверяет.