Выплаты на детей от трех до семи лет одобрены: решение Правительства, внушающее оптимизм

Опасения по поводу отмены ежемесячных выплат на детишек возрастом от 3 до 7 лет оказались преждевременными. Свидетельством обратного является соответствующий проект распоряжения Правительства.

Чтобы выровнять положение, в планы Министерства труда и социальной защиты вошла подготовка проекта о дифференцированных выплатах. Для решения вопроса необходимости увеличения соответствующих выплат, понадобится кругленькая сумма в 95 млрд. руб.. Дело в том, что в прежних размерах пособие не сможет перекрыть недостаток среднедушевого дохода некоторых семей до величины установленного прожиточного минимума.

Готовность предоставить дополнительные деньги удостоверяется документом, гласящим о выделении Минтруда дополнительных сумм, направляемых на выплаты субсидий по регионам РФ и Байконуру. Согласно проекту правительства, россияне могут рассчитывать на обеспечение таких сумм в полном объёме. Притом, о введении ежемесячного пособия с первого дня января 2020 г. побеспокоился сам президент Путин В.В. Так что, семьям с низкими доходами следует ждать соответствующих поступлений уже с 1 июня. И стоит отметить, что на каждого ребёнка соответствующего возраста выделяется около 5.5 тыс. руб., т.е., на уровне регионального прожиточного минимума.

Уже в начале сентября главой правительства Мишустиным М. для этого выделено сверх 34,3 млрд. руб..

Меры по увеличению выплат с 1 января 2021 г. будут всецело зависеть от выводов правительства относительно уровня доходов семейств, претендующих на ежемесячное пособие. По этому поводу проводится анализ финансового состояния с позиции соответствия среднедушевого дохода прожиточному минимуму. И как сообщают «СМИ», в своём ежегодном обращении к Федеральному собранию президент Путин заверил в возможности двукратного увеличения таких выплат на 2021 г..