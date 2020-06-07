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За что россиян могут лишить пенсии


 Владимир Корниецкий0
Пенсия
Фото: https://img.tsargrad.tv/cache/8/1/2_20190116_gaf_rg41_007.jpg/w1056h594fill.jpg

«Аргументы и факты» сообщают, что уже назначенной пенсии могут лишить в случае допущенной ошибки при оформлении выплат. По словам адвоката Владимира Постанюка причиной может послужить неверно исчисленный стаж работы, по которому была начислена надбавка за выслугу лет. В сложившейся ситуации человек обязан вернуть государству ошибочно выплаченные ему средства.

Кроме того, пенсии могут лишить за предоставление подложных документов или других недостоверных сведений. Все выплаты также придется вернуть.

Затронув вопрос выплачиваемых с России пенсий по инвалидности и потере кормильца, Постанюк упомянул, что выплаты прекращаются при снятии с человека инвалидности, тогда как пенсия по потере кормильца выдается до достижения ребенком 18 лет или до окончания обучения на очном отделении, но не позже 23 лет.

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По информации «Рамблер», ПФР (Пенсионный фонд России) предупреждал граждан об отказе в назначении страховой пенсии при недостатке баллов и стажа. При сложившихся обстоятельствах назначается социальная пенсия, но она уступает страховой и рассчитывать на нее можно на пять лет позже наступления действующего пенсионного возраста.

Специалисты ПФР отмечают, что с этой проблемой чаще всего сталкиваются люди, проработавшие долгое время на неофициальном трудоустройстве. По сообщениям «Рамблер».

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