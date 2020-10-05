Заменят ли пенсионную систему РФ советским аналогом?

Доктор экономических наук Михаил Делягин сравнил российскую пенсионную систему с аналогом советских времен. Он поделился с журналистами мнением, что предшественница современной пенсионной системы была более выгодной.

Делягин отдельно отметил некоторые факты, назвав накопительную пенсию ничем иным, как фикцией. Также в его интервью издательству «Свободной прессы» прозвучало заявление об эффективности распределительной пенсионной системы Советского Союза.

Эксперт подкрепил свою позицию, объяснив что в настоящий момент средства, вкладываемые россиянами в государственную казну, замораживаются на определенный срок. Такой способ накопления нельзя назвать перспективным из-за потребности государства в постоянно растущих рынках. При этом подобная ситуация на рынке, как подвел итог эксперт, встречается крайне редко.

Несколькими днями ранее стало известно о предложении депутатов продолжить заморозку накопительных вкладов. По предварительным сведениям программа будет продлена до 2023 года, как сообщает агентство Nation news.