Значительная часть россиян считает допустимым уход от налогов

В мае почти половина жителей РФ (45%) заявили, что уход от уплаты налогов является в ряде случаев допустимым. Пишет об этом во вторник РБК ссылаясь на источник ЦСР (Центр стратегических разработок) «Налоги глазами россиян». При том что, в конце прошлого года с таким ответом доля респондентов составляла только 35%.

Центром стратегических разработок россиянам задавался вопрос «Как вы относитесь к ситуациям, когда физические лица сознательно уклоняются от уплаты налогов?»

Почти половину респондентов, а именно 45% ответили на заданный вопрос, что во время кризиса допустимо иногда не платить налоги.

В декабре прошлого года был проведен опрос, в котором большая часть опрошенных (55%) ответили, что «налоги обязательны к своевременной оплате, и не имеет оправдания тот, кто их не платит».

Изменение ответа, в Центре стратегических разработок связывают с падением доходов людей и опасения ними по поводу своего будущего. И в результате увеличилась доля граждан, кто поддерживает позицию, что неуплата налогов является допустимым.

В мае этого года по сравнению с февралем (период еще к пандемии коронавируса) о снижении доходов говорили более шестидесяти процентов россиян. А сорок три процентов из них утверждали, что более чем на пятнадцать процентов в них снизились доходы.

Большой процент населения (53%) в то же время считают, что есть высокий риск снижения заработной платы в недалеком будущем. В две трети респондентов опасаются, что им не хватает денег даже на обычный образ жизни к которому они привыкли.

Экономическая ситуация в России значительно усложнилась весной текущего года на фоне быстрого распространения вируса COVID-19.